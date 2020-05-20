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Факти / Україна / Суспільство

Дитячі садочки у Києві відкриють через 14 днів після рішення Кабміну – Кличко

Відкриття садків та шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм.

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У закладах освіти вже здійснюють частину необхідних заходів для відновлення роботи:

  • перевіряють працівників на можливе захворювання;
  • проводять інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у разі виявлення інфікованих;
  • закуповують мийні засоби та дезінфектори, інші необхідні матеріали.

Кличко наголосив, що батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини.

Нагадаємо, станом на 20 травня у Києві зафіксовано 2 410 випадків коронавірусу, за добу захворіла ще 51 людина.

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