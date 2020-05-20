Відкриття садків та шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм.
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У закладах освіти вже здійснюють частину необхідних заходів для відновлення роботи:
- перевіряють працівників на можливе захворювання;
- проводять інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у разі виявлення інфікованих;
- закуповують мийні засоби та дезінфектори, інші необхідні матеріали.
Кличко наголосив, що батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини.
Нагадаємо, станом на 20 травня у Києві зафіксовано 2 410 випадків коронавірусу, за добу захворіла ще 51 людина.