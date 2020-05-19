Коли відкриються ТРЦ в Києві

Торгівельні центри у Києві готуються до відкриття з 25 травня після відновлення метрополітену.

ТРЦ уже працюють по всій Україні, окрім столиці та Чернівецької області.

Причина закриття великих ТЦ в Києві – позиції міської влади Києва, яка вважає, що місто не готове.

– Чекаємо на рішення комісії з техногенної безпеки у Києві, яка дозволить відкритись та запрацювати нормально. У нас все готово для відкриття – зробили систему пропуску, усюди вже давно стоять санітайзери. У нас весь карантин працював супермаркет, аптеки, обміни валют та магазини зв’язку, – розповіли Фактам ICTV в ТЦ Ocean Plaza.

Про підготовку до відкриття також заявили у Dream Town. Власник Гарик Корогодський каже, що магазини безпечніші за ринки.

– Відкрити магазини на вулиці і не відкрити ТРЦ, де подвійний контроль, і з боку магазину, з з боку ТРЦ. Причому у всіх ТРЦ потужна вентиляція і фільтри. Є одне місце, яке модна порівняти з точки зору гігієни з ТРЦ – ресторани. Так про них взагалі забули, – написав Корогодський у себе на Facebook.

19 травня столичні власники ТРЦ виступили з заявою, в якій не згодні з рішенням мера Києва Віталія Кличка дозволити роботу ТРЦ в Києві тільки після відновлення роботи метро. Її озвучили в Українській раді торгових центрів.

– Практично всі торгові центри Києва оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, які дозволяють з легкістю контролювати перебування необхідного за нормами кількості людей в торговому центрі. У той же час, такими системами не оснащені окремостоячі магазини і базари, яким дозволено працювати, – каже голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

Торгівельні центри є більш безпечними торговими об’єктами, ніж ринки, будівельні гіпермаркети і окремо стоячі магазини до 300 кв. м, з яких столична влада вирішила зняти обмеження на роботу з 22 травня, додають там.

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Правила для роботи магазинів у торговельних центрах затвердили ще 11 травня постановою Кабміну №343.

Магазини працюють за такими умовами:

персонал має захищати обличчя, очі, руки;

відвідувачі допускаються тільки у захисних масках;

на 15 кв. м. магазину може бути не більше одного відвідувача;

дезінфекція приміщень.

За даними УРТЦ, за два місяці карантину ТРЦ втратили близько 7 млрд грн орендних надходжень, а їх орендарі – більше 50 млрд грн товарообігу.

Як раніше повідомляли Факти ICTV, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що великі торгівельні центри міста запрацюють після відновлення роботи метро.

Також він зазначив, що має зменшитись кількість хворих, а динаміка розповсюдження не має рости, тоді ТЦ можна буде після 25 травня.