У Києві зафіксували ще 51 хворого на коронавірус. Загалом – 2 410.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Наразі в Києві вже 2 410 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли 25 жінок віком від 22 до 75 років, 19 чоловіків від 19 до 77 років та 3 дiвчинки віком 9, 12 і 16 років і 4 хлопчика віком від 8 місяців до 12 рокiв.

– До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужала за минулу добу 21 людина. Усього від коронавірусу вилікувалися 306 мешканців столиці.

У Києві 3 нових осередки спалаху Covid-19 :

Гуртожиток на вул. Серповій (3 інфікованих, 7 контактних осіб із 340 мешканців)

Гуртожиток на вул. Кіквідзе (2 інфікованих (госпіталізовані), 10 контактних осіб із 55 мешканців)

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на вул. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з числа персоналу та 62 дитини).

Нагадаємо, загалом в Україні підтвердили 19 230 випадків коронавірусу, з яких 354 – за минулу добу.