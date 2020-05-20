Кабмін відкрив 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів України відновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 20 травня.

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– Передбачається відновити рух на 66 пунктах пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою. Реалізація цього проекту відновить повноцінний рух з Польщею, Угорщиною, Словенією, Румунією та Молдовою, – зазначив глава МВС Арсен Аваков.

Також він додав, що тимчасово закритими залишаються пункти пропуску на кордонах з РФ та Білоруссю через епідемічну ситуацію.

Відновлювати роботу пунктів пропуску Державна прикордонна служба зможе після оприлюднення рішення уряду.

Нагадаємо, що країни ЄС зможуть тимчасово відкрити кордони у разі становлення серйозної загрози для державної політики або внутрішньої безпеки.