Словаччина і Чехія пом’якшують обмеження на кордонах

Словаччина і Чехія пом’якшують обмежувальні заходи на кордонах, які раніше ввели через пандемію коронавірусу.

Ослаблення стартують з 21 і 26 травня. Так, з 21 травня жителі Словаччини зможуть відвідувати Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину, Польщу, Словенію, Хорватію та Швейцарію. Однак будуть діяти обмеження до 24 годин.

У Чехії перевірятимуть людей вибірково, але дозволять в’їзд тільки тим, хто зможе надати негативний тест на коронавірус.

Читайте: У Чехії зафіксували найнижчий приріст хворих на коронавірус

До речі, в Чехії зараз 8 586 випадків коронавірусу. З них вилікувалася 5 641 особа, а померло – 297.

У Словаччині на коронавірус захворіло 1 495 осіб. Побороти хворобу змогли 1 185 осіб, проте померли – 28.

Раніше глава Міністерства охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Джерело: DW