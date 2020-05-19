Словаччина і Чехія пом’якшують обмеження на кордонах

Словаччина і Чехія пом’якшують обмежувальні заходи на кордонах, які раніше ввели через пандемію коронавірусу.
Ослаблення стартують з 21 і 26 травня. Так, з 21 травня жителі Словаччини зможуть відвідувати Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину, Польщу, Словенію, Хорватію та Швейцарію. Однак будуть діяти обмеження до 24 годин.
У Чехії перевірятимуть людей вибірково, але дозволять в’їзд тільки тим, хто зможе надати негативний тест на коронавірус.
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До речі, в Чехії зараз 8 586 випадків коронавірусу. З них вилікувалася 5 641 особа, а померло – 297.
У Словаччині на коронавірус захворіло 1 495 осіб. Побороти хворобу змогли 1 185 осіб, проте померли – 28.
Раніше глава Міністерства охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликану пандемією коронавірусу.
Джерело: DW