PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Люди, які вбили Катерину Гандзюк, вже посаджені – Зеленський

Люди, які вбили Катерину Гандзюк, вже посаджені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

– Є питання: хто замовив? І ми знаємо відповідь. Наразі справа повністю передана до суду.

Зеленський впевнений, що суд ухвалить справедливе рішення замовникам.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція 

Останній крок залишився – це суд. Він повинен бути незалежним і надати справедливий вирок.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх