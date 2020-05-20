Люди, які вбили Катерину Гандзюк, вже посаджені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.
– Є питання: хто замовив? І ми знаємо відповідь. Наразі справа повністю передана до суду.
Зеленський впевнений, що суд ухвалить справедливе рішення замовникам.
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Останній крок залишився – це суд. Він повинен бути незалежним і надати справедливий вирок.
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