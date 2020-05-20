Медики 15 областей вже отримали 300% заробітної плати – Зеленський

У 15 областях усі медики, які борються з коронавірусом, отримали 300% зарплати.

Про це Володимир Зеленський розповів на прес-конференції, присвяченій підсумкам його першого року президенства.

– У 15 областях України повністю виплачена заробітна плата у тому вигляді, у якому я обіцяв.

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Також він додав, що найближчим часом лікарі з інших областей також отримають доплату.

До слова, Фонд соцстрахування виплатить медпрацівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під медичним наглядом і перебування в закладах охорони здоров’я.