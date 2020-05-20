У Міністерстві освіти науки України затвердили терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Нові дати повідомили на сайті УЦОЯО.
Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня.
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- математика — 25 червня;
- українська мова і література — 30 червня;
- фізика — 2 липня;
- іспанська, німецька, французька мови — 6 липня;
- англійська мова — 7 липня;
- історія України — 9 липня;
- біологія — 13 липня;
- географія — 15 липня;
- хімія — 17 липня.
Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня.
Запрошення-перепустки із часом та місцем проведення тестувань учасники зможуть завантажити зі своїх інформсторінок до 4 червня включно.
Результати ЗНО будуть оголошені не пізніше 29 липня.
Нещодавно Факти ICTV розповідали, що в Міносвіти до проведення ЗНО 2020 планують підготувати 5 188 центрів тестування.