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Факти / Україна / Суспільство

МОН затвердило нові дати проведення ЗНО 2020

У Міністерстві освіти науки України затвердили терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Нові дати повідомили на сайті УЦОЯО.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня.

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  • математика — 25 червня;
  • українська мова і література — 30 червня;
  • фізика — 2 липня;
  • іспанська, німецька, французька мови — 6 липня;
  • англійська мова — 7 липня;
  • історія України — 9 липня;
  • біологія — 13 липня;
  • географія — 15 липня;
  • хімія — 17 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня.

Запрошення-перепустки із часом та місцем проведення тестувань учасники зможуть завантажити зі своїх інформсторінок до 4 червня включно.

Результати ЗНО будуть оголошені не пізніше 29 липня.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що в Міносвіти до проведення ЗНО 2020 планують підготувати 5 188 центрів тестування.

Джерело: УЦОЯО

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