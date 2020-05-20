Президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

Про це він заявив на прес-конференції.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

– Ми ввели програму 80+ і кожному пенсіонеру додали 500 гривень, якому виповнилося 80 років. Далі будемо розробляти програму наступного року 75+. Це велика програма, яку веде міністр соціальної політики. І пенсійну реформу вона скоро повинна показати і оприлюднити, – повідомив президент.

Також він позначив, що всім пенсіонерам, які живуть за межею бідності, на період коронавірусу виплатять 1 тис. грн.

За словами Володимира Зеленського, уряд першочергово повинен забезпечити пенсіонерів якісною медициною, медикаментами та засобами захисту.

Рані Факти ICTV повідомляли, що Пенсійний фонд України оприлюднив, що станом на квітень 2020 року середня пенсія становить 3170,14 грн.