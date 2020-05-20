Україна знизила планку для надання інвестиційних нянь інвесторам, які готові вкладати від $30 млн, а не $100 млн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в середу.

– Ми знизили цю планку. Інвестняня – це спеціальний VIP-менеджер, якого будуть залучати до кожного інвесторова в Україні, який вклав $30 млн “плюс”, – сказав Зеленський.

Законопроект, в якому є відповідна норма, незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді, додав голова держави.

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– Там далі є покращення умов за податком на прибуток. Якщо інвестор вкладає в Україну, у приватизацію $10 млн “плюс” – це залишиться, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна відкриє інвестиційний офіс у вересні 2020 року.