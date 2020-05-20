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Факти / Україна / Політика

Інвестиційний офіс запрацює з вересня 2020 року – Зеленський

На прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє інвестиційний офіс у вересні 2020 року під керівництвом екс-голови уряду Аджарії Левана Варшаломідзе.

 – Я можу сказати про інвестиційний офіс , який ми відкриємо у вересні цього року. Керівником буде Леван Варшаломізде, котрий будував Батумі, – зазначив президент.

Також він додав, що наразі офіс переживає кадрові зміни.

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Ще Володимир Зеленський повідомив, що  влада ухвалила рішення щодо одного окремого прозорого інвестиційного офісу, що розпочне працювати у вересні. І лише він займатиметься усіма інвестиціями. Перший план на 18 місяців швидких інвестицій розміром $7 млрд вже затверджений.

Також стало відомо, що у найближчі дні у парламенті буде зареєстрований закон про інвестиції.

Раніше Факти ICTV писали, що українці зможуть отримати іпотеку під 10% найближчим часом.

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