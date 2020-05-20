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Факти / Україна / Суспільство

Посольство Ірландії в Україні відкриється до кінця 2020 року

До кінця 2020 року в Україні відкриється посольство Ірландії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Відкриття посольства Ірландії в Києві – це важлива віха в наших відносинах. Ми також очікуємо, що вийде швидко і якісно розвинути торгівлю і залучити ірландські інвестиції в Україну, – повідомив Кулеба.

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Під час телефонної розмови з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене було погоджено прибуття ірландської бізнес-місії в Україну до кінця року.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Ірландія висловлює велику й послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема через міжнародні організації.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, чи можуть змінитися умови безвізу з країнами ЄС після завершення пандемії коронавірусу.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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