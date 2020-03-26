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Факти / Спорт

Конор МакГрегор закупить на €1 млн захисне обладнання для медиків в Ірландії

Боєць ММА Конор МакГрегор анонсував, що закупить для ірландських медиків, які безпосередньо борються з розповсюдженням коронавірусу, захисне обладнання на суму €1 млн.

Також МакГрегор опублікував відео, в якому закликав людей дотримуватися вказівок щодо соціальної дистанції та самоізоляції, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Спортсмен також розповів, що записати ролик його попросив у приватних повідомленнях міністр фінансів Ірландії Пасхал Донохо. У приватному повідомленні до Конора міністр зазначив, що спортсмен є взірцем для багатьох ірландців і вони його набагато краще слухають, аніж політиків.

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МакГрегор опублікував відповідну переписку з Донохо, в якій він анонсував пожертву у розмірі €1 млн.

— Сьогодні я купую особисті засоби захисту на €1 млн, які необхідні медикам в лікарнях регіону Ленстер, – зазначив МакГрегор.

Регіон Ленстер найбільше постраждав від коронавірусу в Ірландії.

Нагадаємо, найбільший спортивний стадіон Ірландії Кроук Парк переобладнали в один з центрів тестування на коронавірус.

Джерело: Irish Post

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