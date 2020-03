Конор МакГрегор закупить на €1 млн захисне обладнання для медиків в Ірландії

Боєць ММА Конор МакГрегор анонсував, що закупить для ірландських медиків, які безпосередньо борються з розповсюдженням коронавірусу, захисне обладнання на суму €1 млн.

Також МакГрегор опублікував відео, в якому закликав людей дотримуватися вказівок щодо соціальної дистанції та самоізоляції, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Спортсмен також розповів, що записати ролик його попросив у приватних повідомленнях міністр фінансів Ірландії Пасхал Донохо. У приватному повідомленні до Конора міністр зазначив, що спортсмен є взірцем для багатьох ірландців і вони його набагато краще слухають, аніж політиків.

МакГрегор опублікував відповідну переписку з Донохо, в якій він анонсував пожертву у розмірі €1 млн.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020