PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Справа Порошенка може бути кваліфікована як держзрада – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реагувати на інформацію про нібито вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка повинні правоохоронні органи, що вже і зроблено Офісом генпрокурора.

– Я думаю, що це не останній дзвіночок, який українці почують та побачать у цій історії. Реагувати повинні прокуратура та правоохоронні органи.

Я знаю, що генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через плівки, оприлюднені депутатом Деркачем, – наголосив Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн трансляція

Він додав, що це може бути кваліфіковано як державна зрада.

– Все – до правоохоронців.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Депутати Верховної Ради України ініціюють створення тимчасової слідчої комісії щодо цих записів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка