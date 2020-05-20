Справа Порошенка може бути кваліфікована як держзрада – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реагувати на інформацію про нібито вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка повинні правоохоронні органи, що вже і зроблено Офісом генпрокурора.

– Я думаю, що це не останній дзвіночок, який українці почують та побачать у цій історії. Реагувати повинні прокуратура та правоохоронні органи. Я знаю, що генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через плівки, оприлюднені депутатом Деркачем, – наголосив Зеленський.

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Він додав, що це може бути кваліфіковано як державна зрада.

– Все – до правоохоронців.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Депутати Верховної Ради України ініціюють створення тимчасової слідчої комісії щодо цих записів.