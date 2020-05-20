Система автофіксації порушень ПДР запрацює в Україні з 1 червня

Система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху почне працювати з 1 червня.

Про це на засіданні Кабміну повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Всього в Україні планується близько 700 таких станцій, 17 з яких запрацюють уже на першому етапі.

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– Проект постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів від 10 листопада 2017 року № 833. Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, ухваленим і підписаним президентом України для того, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця, – заявив Арсен Аваков.

Урядовець додав, що найближчим часом нададуть повний графік створення таких станцій.

Нагадаємо, запровадження автофіксації порушень ПДР в Україні було перенесено у зв’язку з карантином.