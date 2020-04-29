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Факти / Україна / Суспільство

Запуск автофіксації порушень ПДР переносять через карантин

МВС переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху через карантин.

12 березня Міністерство внутрішніх справ презентувало пілотний проект системи фіксації адміністративних правопорушень та повідомило, що запуск розпочнеться 1 травня 2020 року.

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Карантинні заходи, які були впроваджені урядом з 11 березня, обмежили роботу певних підрозділів Національної поліції України та інших організацій, що були задіяні у процесі роботи над системою.

Тому МВС ухвалило рішення щодо відтермінування запуску роботи системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення карантинних заходів.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Дніпропетровській області зафіксовано найбільшу кількість порушень правил карантину.

Джерело: МВС

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