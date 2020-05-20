Станом на 09.00 20 травня в Україні зафіксовано 19 230 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Приріст захворювання поступово іде на спад і статистика з кожним днем показує все менші цифри.

До прикладу, за останню добу в Україні захворіло 354 особи – це менше ніж зазвичай, але більше на 94 особи у порівнянні з попереднім днем.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 564 пацієнти, а одужали – 5 955.

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Нагадаємо, 19 травня в Україні впав приріст нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували всьго 260 нових випадків інфікування.