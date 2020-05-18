Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 17 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 321 випадок коронавірусу.

За минулу добу захворіли 49 людей, серед них 5 медиків.

Серед захворілих:

26 жінок віком від 18 до 82 років

11 чоловікiв віком від 29 до 65 років

4 дітей: 2 дiвчинки віком 5 та 15 років та 2 хлопчика, яким по 9 рокiв.

Чотирьом пацієнтам була необхідна госпіталізація, інші лікуються вдома.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 408 хворих, за добу 0;

– 408 хворих, за добу 0; Шевченкiвський район – 156 хворих, за добу +3;

– 156 хворих, за добу +3; Солом’янський район – 201 хворих, за добу +2;

– 201 хворих, за добу +2; Дніпровський район – 215 хворих, за добу 0;

– 215 хворих, за добу 0; Святошинський район – 152 хворих, за добу +9;

– 152 хворих, за добу +9; Деснянський район – 232 хворих, за добу +6;

– 232 хворих, за добу +6; Подільський район – 112 хворих, за добу +1;

– 112 хворих, за добу +1; Голосіївський район – 191 хворих, за добу +3;

– 191 хворих, за добу +3; Оболонський район – 178 хворих, за добу +6;

– 178 хворих, за добу +6; Дарницький район – 476 хворих, за добу +11.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325. Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).