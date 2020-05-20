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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна виконає останню умову для угоди з МВФ 20-22 травня – Зеленський

Закон про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності буде підписано президентом 20-22 травня.

Про це заявив голова держави Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

Підписання закону про банки розблокує підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, наголосив президент.

– Я підпишу банківський закон – це остання умова для підписання меморандуму між державою Україна та Міжнародним валютним фондом, – сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Підписання меморандуму з МВФ може відбутися в травні, додав глава держави.

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