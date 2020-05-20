Україна виконає останню умову для угоди з МВФ 20-22 травня – Зеленський

Закон про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності буде підписано президентом 20-22 травня.
Про це заявив голова держави Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.
Підписання закону про банки розблокує підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, наголосив президент.
– Я підпишу банківський закон – це остання умова для підписання меморандуму між державою Україна та Міжнародним валютним фондом, – сказав Зеленський.
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Підписання меморандуму з МВФ може відбутися в травні, додав глава держави.
Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.