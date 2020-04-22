Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю про підсумки першого року біля керма держави.

Факти ICTV зібрали головні тези голови держави, які прозвучали у фільмі Рік президента Зеленського.

– За рік ми багато чого не зробили, до багато чого навіть руки не дійшли, але дійдуть, – сказав президент.

Лідер держави впевнений, що за свій президентський термін зможе домогтися закінчення війни на Донбасі.

– Я впевнений у тому, що за моєї каденції ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто, – сказав президент.

Зеленський додав, що під час “складної” зустрічі лідерів країн нормандського формату в грудні 2019 року Києву вдалося зберегти діалог, і водночас не здати національні інтереси.

– Ніхто на колінах, як казали… на колінах я стоятиму – нічого цього не зроблено, – запевняє глава держави.

Зеленський також нагадав, що для завершення війни на Донбасі готовий відмовитися від Мінських домовленостей, якщо вони не принесуть результату.

– Я казав, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові – рік ще не пройшов, – сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що Києву вдалося прискорити переговорний процес у Мінську, і зараз зустрічі Тристоронньої контактної групи проходитимуть в режимі відеозв’язку щотижня.

– Після кожної Мінської зустрічі повинен бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили, – зазначив він.

Зеленський підкреслює, що заради повернення на Батьківщину усіх утримуваних на окупованих територіях і в Росії українців готовий йти на обміни, які хтось може вважати нерівноцінними.

– Я сказав, і я так вважаю, і зі мною можуть не погоджуватися багато хто, багато українців, але я впевнений у тому, що я правий: за одного нашого військового я віддав би 50, 100 беркутівців.

Зеленський заявив, що задоволений “молодою” Верховною Радою, котра за 8 місяців ухвалила 180 законів.

– В Україні ще не було такої молодої за віком Верховної Ради, ментально вона інша, особливо ця партія – Слуга народу, – заявив президент.

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Зеленський заявив, що кадрові перестановки в Кабінеті міністрів триватимуть до тих пір, поки в Україні не буде “ідеального уряду”. Президент упевнений, що він повинен і буде впливати на рішення, що стосуються складу Кабміну.

– Якщо хтось із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов’язки, я, як президент, впливатиму, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми змінювали на іншого, – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що після завершення епідемії коронавірусу в країні необхідно змінювати підхід до реформування системи охорони здоров’я.

– Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає, – констатував він.

Також Зеленський заявив, що ініціює створення державної авіакомпанії, флот якої буде сформований з літаків виробництва державного підприємства Антонов.

– Це моя мрія – зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Сінгапурських Авіаліній. Держава готова виділити на це гроші, – сказав президент.

До слова, Факти ICTV розповідали, що вдалося зробити Зеленському на посту голови держави, а над чим ще доведеться попрацювати.