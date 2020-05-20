Зеленський пообіцяв перегляд другого етапу медреформи

Перший етап медичної реформи вдався, а другий потрібно переглянути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Медична реформа. ”Первинку” зробили, вона дуже не погана, і там задоволені медики. Але це не всі медики – це перше. Covid-19 показав, що реформи не вийшло. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто ”голі” медично перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу, – розповів Зеленський.