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Факти / Україна / Політика

Зеленський пообіцяв перегляд другого етапу медреформи

Перший етап медичної реформи вдався, а другий потрібно переглянути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Медична реформа. ”Первинку” зробили, вона дуже не погана, і там задоволені медики. Але це не всі медики – це перше. Covid-19 показав, що реформи не вийшло. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто ”голі” медично перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу, – розповів Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція 

Потрібно переглядати зарплати не тільки медиків, а й, наприклад, водіїв швидких.

– Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тис. грн. Це ж неправильна реформа, – заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблем медичної реформи.

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