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Факти / Україна

Звільнення медиків і закриття лікарень: Зеленський закликав виправити помилки медреформи

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблем медичної реформи.

– Через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тис. медиків і закрито 332 лікарні. Майже 1 000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж минулого року… Нам потрібно не згортання реформи, а її поліпшення, – сказав він.

Президент заявив, що соцмережі і його робочий стіл заповнені зверненнями лікарів з усіх куточків України, які стосуються другого етапу медичної реформи.

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– Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори і заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки, – сказав він.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що доля медичної реформи в Україні буде визначатися результатами аудиту. За його словами, аудит покликаний виявити всі проблеми.багато питань до медичної реформи.

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