Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що на виборах мера Києва він підтримуватиме кандидата від партії Слуга народу. Однак хто саме це буде – поки не відомо.

Також він зазначив, що кандидат буде один, якого обиратимуть за результатами праймеріз на засіданні фракції.

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– У Києві я буду підтримувати кандидата у мери від партії Слуга народу. Чи буде праймеріз? Буде. Чи входитимуть у праймеріз кандидати не лише від Слуги народу – обов’язково. Будуть і представники партії Слуга народу, і незалежні кандидати, які хочуть відкрито боротися на праймеріз на засіданні фракції. Але хто буде найкращим, того я і підтримаю, – заявив президент.

Праймеріз (передвибори) – тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Мета – щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат приблизно однаковий.

Раніше Факти ICTV писали, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Верховна Рада ухвалить потрібні рішення в середині липня.