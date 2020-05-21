На Донбасі загинув командир батальйону Луганськ-1

Поблизу селища Трьохізбенка Луганської області ввечері 20 травня загинув командир батальйону Луганськ-1 полковник поліції Сергій Губанов.

Також троє бійців отримали осколкові поранення. Це сталося під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил.

– Сергій Гурбанов і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Луганськ-1 отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

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Нагадаємо, 20 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Так, днями внаслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки.