Рекорд: за добу в Україні провели майже 10 тис. ПЛР-тестувань

За минулу добу в Україні було здійснено 9 361 ПРЛ-тестувань на виявлення коронавірусу, що є рекордом із самого початку їх проведення.

Про це під час щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

Міністр додав, що збільшення кількості проведених тестів є головною причиною різкого збільшення випадків коронавірусу в Україні.

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Він також розповів, як за останню добу змінилася ситуація у розрізі регіонів.

Рівненська область – 70 нових випадків;

Київська область – 55 нових випадків;

Чернівецька область – 46 нових випадків;

Київ – 65 нових випадків.

Нагадаємо, 21 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розпочав робочу поїздку до Чернівецької області разом із міністрами Арсеном Аваковим та Олегом Немчіновим.