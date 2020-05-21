PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Рекорд: за добу в Україні провели майже 10 тис. ПЛР-тестувань

За минулу добу в Україні було здійснено 9 361 ПРЛ-тестувань на виявлення коронавірусу, що є рекордом із самого початку їх проведення.

Про це під час щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

Міністр додав, що збільшення кількості проведених тестів є головною причиною різкого збільшення випадків коронавірусу в Україні.

Читайте: В Україні різко збільшилась кількість інфікованих Covid-19 за добу

Він також розповів, як за останню добу змінилася ситуація  у розрізі регіонів.

  • Рівненська область – 70 нових випадків;
  • Київська область – 55 нових випадків;
  • Чернівецька область – 46 нових випадків;
  • Київ – 65 нових випадків.

Нагадаємо, 21 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розпочав робочу поїздку до Чернівецької області разом із міністрами Арсеном Аваковим та Олегом Немчіновим.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка