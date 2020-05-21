Станом на 09.00 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за останню добу.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо протидії Covid-19.
Він зазначив, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.
Областями з найбільшою кількістю нових випадків хвороби, за його словами, стали Рівненська (70), Київська (55), Чернівецька області (46), а також місто Київ (65).
Останнім часом кількість інфікованих щодня зменшувалася та не перевищувала 400 осіб за добу, учора цей показник становив +354 особи, а днем раніше усього 260 осіб, однак сьогодні виявили різкий спалах хвороби.
Упродовж пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 579 осіб (+15 за добу), а одужали – 6 227 пацієнтів (+272 за добу).
Статистика коронавірусу за регіонами:
- Вінницька область — 788 випадків;
- Волинська область — 698 випадків;
- Дніпропетровська область — 856 випадків;
- Донецька область — 138 випадків;
- Житомирська область — 589 випадків;
- Закарпатська область — 964 випадки;
- Запорізька область — 398 випадків;
- Івано-Франківська область — 1257 випадків;
- Кіровоградська область — 455 випадків;
- м. Київ — 2475 випадків;
- Київська область — 1316 випадків;
- Львівська область — 1175 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 274 випадки;
- Одеська область — 806 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1287 випадків;
- Сумська область — 165 випадки;
- Тернопільська область — 1098 випадків;
- Харківська область — 851 випадок;
- Херсонська область — 173 випадки;
- Хмельницька область — 294 випадки;
- Чернівецька область — 2842 випадки;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 117 випадків.
Нині на амбулаторному лікуванні перебуває 13 501 пацієнт, з них 1 166 дітей та 3 132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик.
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Топ-5 міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 37,97%;
- Чернівці – 35,15%;
- Київ – 34,48%;
- Львів – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Нагадаємо, 20 травня в Україні зафіксували 19 230 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.