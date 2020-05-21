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Факти / Україна / Суспільство

В Україні різко збільшилась кількість інфікованих Covid-19 за добу

Станом на 09.00 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за останню добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо протидії Covid-19.

Він зазначив, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.

Областями з найбільшою кількістю нових випадків хвороби, за його словами, стали Рівненська (70), Київська (55), Чернівецька області (46), а також місто Київ (65).

Останнім часом кількість інфікованих щодня зменшувалася та не перевищувала 400 осіб за добу, учора цей показник становив +354 особи, а днем раніше усього 260 осіб, однак сьогодні виявили різкий спалах хвороби.

Упродовж пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 579 осіб (+15 за добу), а одужали – 6 227 пацієнтів (+272 за добу).

Статистика коронавірусу за регіонами:

  • Вінницька область — 788 випадків;
  • Волинська область — 698 випадків;
  • Дніпропетровська область — 856 випадків;
  • Донецька область — 138 випадків;
  • Житомирська область — 589 випадків;
  • Закарпатська область — 964 випадки;
  • Запорізька область — 398 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1257 випадків;
  • Кіровоградська область — 455 випадків;
  • м. Київ — 2475 випадків;
  • Київська область — 1316 випадків;
  • Львівська область — 1175 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 274 випадки;
  • Одеська область — 806 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1287 випадків;
  • Сумська область — 165 випадки;
  • Тернопільська область — 1098 випадків;
  • Харківська область — 851 випадок;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 294 випадки;
  • Чернівецька область — 2842 випадки;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 117 випадків.

Нині на амбулаторному лікуванні перебуває 13 501 пацієнт, з них 1 166 дітей та 3 132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції: 

  • Івано-Франківськ – 37,97%;
  • Чернівці – 35,15%;
  • Київ – 34,48%;
  • Львів – 32,45%;
  • Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, 20 травня в Україні зафіксували 19 230 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Фото: Pixabay

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