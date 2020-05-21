Станом на 09.00 21 травня в Україні зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за останню добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо протидії Covid-19.

Він зазначив, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.

Областями з найбільшою кількістю нових випадків хвороби, за його словами, стали Рівненська (70), Київська (55), Чернівецька області (46), а також місто Київ (65).

Останнім часом кількість інфікованих щодня зменшувалася та не перевищувала 400 осіб за добу, учора цей показник становив +354 особи, а днем раніше усього 260 осіб, однак сьогодні виявили різкий спалах хвороби.

Упродовж пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 579 осіб (+15 за добу), а одужали – 6 227 пацієнтів (+272 за добу).

Статистика коронавірусу за регіонами:

Вінницька область — 788 випадків;

Волинська область — 698 випадків;

Дніпропетровська область — 856 випадків;

Донецька область — 138 випадків;

Житомирська область — 589 випадків;

Закарпатська область — 964 випадки;

Запорізька область — 398 випадків;

Івано-Франківська область — 1257 випадків;

Кіровоградська область — 455 випадків;

м. Київ — 2475 випадків;

Київська область — 1316 випадків;

Львівська область — 1175 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 274 випадки;

Одеська область — 806 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1287 випадків;

Сумська область — 165 випадки;

Тернопільська область — 1098 випадків;

Харківська область — 851 випадок;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 294 випадки;

Чернівецька область — 2842 випадки;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 117 випадків.

Нині на амбулаторному лікуванні перебуває 13 501 пацієнт, з них 1 166 дітей та 3 132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 37,97%;

Чернівці – 35,15%;

Київ – 34,48%;

Львів – 32,45%;

Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, 20 травня в Україні зафіксували 19 230 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.