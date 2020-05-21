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Факти / Україна / Суспільство

США виділили Україні додатковий $1 млн для боротьби з Сovid-19

США надали додаткову допомогу Україні у розмірі $1 млн для боротьби з коронавірусом.

На сьогодні уряд Сполучених Штатів загалом виділив $15,5 млн для подолання пандемії Covid-19 в Україні.

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 – Сполучені Штати Америки додатково надали $1 млн на допомогу Україні для протидії коронавірусу. Ця підтримка, яка надана через одну з українських громадських організацій, буде використана для закупівлі товарів у зв’язку з протидією Covid-19, медичного обладнання та матеріалів, – повідомляє посольство США в Україні.

Додаткові кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше Факти ICTV писали, що США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн. Відділ військового співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання.

Джерело: Посольство США в Україні

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