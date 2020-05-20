Світові збитки від пандемії Covid-19 можуть сягнути $9 трлн – Помпео

Через помилку Комуністичної партії Китаю пандемія коронавірусу може завдати всьому світу збитків у розмірі $9 трлн.

Про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що через коронавірус померли 90 тис. американців, понад 36 млн жителів США втратили роботу з березня.

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Майк Помпео також додав, що внесок Китаю в боротьбу з пандемією є нікчемним. Адже країна пообіцяла спрямувати на боротьбу з коронавірусом $2 млрд, водночас США виділили на розробку вакцини і гуманітарну допомогу $10 млрд.

До слова, раніше Майк Помпео заявив про вагомі докази, які вказують на те, що коронавірус вийшов із лабораторії в Ухані.

Джерело: Fox News