Адаптативний карантин до 22 червня: що дозволено

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 22 червня. Водночас Кабмін послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.
Тому влада на місцях повинна вирішувати послаблювати чи не послаблювати карантин у своїй області.
Що залишається обов’язковим
- наявність документів, які посвідчують особу;
- носіння захисних масок;
- дотримання соціальної дистанції;
- дезінфікування рук.
Що дозволяє адаптивний карантин
З 22 травня:
- проведення спортивних заходів до 50 учасників без глядачів;
- відновлення роботи релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);
- запрацюють готелі (без ресторанів);
- наземний транспорт міського та міжнародного значення відновить свою роботу.
З 25 травня:
- почне роботу метрополітен у містах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація;
- відновлять роботу дитячі садочки.
З 1 червня почнуть працювати:
- фітнес-центри;
- спортзали;
- заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);
- залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);
- міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.
З 10 червня відновиться робота:
- закладів харчування, зокрема дозволено приймати гостей у залах;
- закладів культури;
- культурних заходів (не більше 1 особи на 5 м²);
- закладів, які надають приміщення для роботи (коворкінги).
З 15 червня відкриються аеропорти.
Ухвалені рішення будуть повторно розглядати кожні 7 днів і за потреби корегувати їх.
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Що залишається забороненим
- не можна самовільно залишати місця обсервації;
- проведення масових заходів більше 10 осіб;
- робота ТРЦ;
- пасажирські перевезення на міських автобусних маршруткаху режимі таксі;
- перебування у громадських закладах без засобі захисту;
- театри, кінотеатри та інші культурні місця;
- перебування на столиком ресторану більше 4 осіб.
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