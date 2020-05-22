Адаптативний карантин до 22 червня: що дозволено

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 22 червня. Водночас Кабмін послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Тому влада на місцях повинна вирішувати послаблювати чи не послаблювати карантин у своїй області.

Що залишається обов’язковим

наявність документів, які посвідчують особу;

носіння захисних масок;

дотримання соціальної дистанції;

дезінфікування рук.

Що дозволяє адаптивний карантин

З 22 травня:

проведення спортивних заходів до 50 учасників без глядачів;

відновлення роботи релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);

запрацюють готелі (без ресторанів);

наземний транспорт міського та міжнародного значення відновить свою роботу.

З 25 травня:

почне роботу метрополітен у містах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація;

відновлять роботу дитячі садочки.

З 1 червня почнуть працювати:

фітнес-центри;

спортзали;

заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);

залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);

міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.

З 10 червня відновиться робота:

закладів харчування, зокрема дозволено приймати гостей у залах;

закладів культури;

культурних заходів (не більше 1 особи на 5 м²);

закладів, які надають приміщення для роботи (коворкінги).

З 15 червня відкриються аеропорти.

Ухвалені рішення будуть повторно розглядати кожні 7 днів і за потреби корегувати їх.

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Що залишається забороненим

не можна самовільно залишати місця обсервації;

проведення масових заходів більше 10 осіб;

робота ТРЦ;

пасажирські перевезення на міських автобусних маршруткаху режимі таксі;

перебування у громадських закладах без засобі захисту;

театри, кінотеатри та інші культурні місця;

перебування на столиком ресторану більше 4 осіб.

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