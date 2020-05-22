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Факти / Україна / Суспільство

Адаптивний карантин: що дозволено та заборонено з 22 травня

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 22 червня. Водночас Кабмін послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Тому влада на місцях повинна вирішувати послаблювати чи не послаблювати карантин у своїй області.

Що залишається обов’язковим

  • наявність документів, які посвідчують особу;
  • носіння захисних масок;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • дезінфікування рук.

Що дозволяє адаптивний карантин

З 22 травня:

  • проведення спортивних заходів до 50 учасників без глядачів;
  • відновлення роботи релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²);
  • запрацюють готелі (без ресторанів);
  • наземний транспорт міського та міжнародного значення відновить свою роботу.

З 25 травня:

  • почне роботу метрополітен у містах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація;
  • відновлять роботу дитячі садочки.

З 1 червня почнуть працювати:

  • фітнес-центри;
  • спортзали;
  • заклади освіти для випускників та абітурієнтів (не більше 10 осіб у приміщенні);
  • залізниця (приміське, міське, регіональне та дальне сполучення);
  • міжобласні пасажирські перевезення автомобілями.

З 10 червня відновиться робота: 

  • закладів харчування, зокрема дозволено приймати гостей у залах;
  • закладів культури;
  • культурних заходів (не більше 1 особи на 5 м²);
  • закладів, які надають приміщення для роботи (коворкінги).

З 15 червня відкриються аеропорти. 

Ухвалені рішення будуть повторно розглядати кожні 7 днів і за потреби корегувати їх.

Читайте: Кабмін опублікував постанову про адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня

Адаптативний карантин до 22 червня: що дозволено

Що залишається забороненим

  • не можна самовільно залишати місця обсервації;
  • проведення масових заходів більше 10 осіб;
  • робота ТРЦ;
  • пасажирські перевезення на міських автобусних маршруткаху режимі таксі;
  • перебування у громадських закладах без засобі захисту;
  • театри, кінотеатри та інші культурні місця;
  • перебування на столиком ресторану більше 4 осіб.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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