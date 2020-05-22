В Україні 13 областей готові до другого етапу послаблення карантину.

Водночас 11 областей і Київ не відповідають показникам, потрібним для другого етапу зняття обмежень.

До другого етапу готові такі області:

Вінницька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Львівська;

Одеська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська;

Чернігівська.

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До ослаблення карантину поки не готові:

Волинська область;

Дніпропетровська;

Донецька;

Закарпатська;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Полтавська;

Рівненська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Показникам, необхідних для пом’якшення карантину, не відповідає також і Київ.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

Члени уряду одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я.