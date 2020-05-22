В Україні 13 областей готові до другого етапу послаблення карантину.
Водночас 11 областей і Київ не відповідають показникам, потрібним для другого етапу зняття обмежень.
До другого етапу готові такі області:
- Вінницька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Одеська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська;
- Чернігівська.
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До ослаблення карантину поки не готові:
- Волинська область;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Закарпатська;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Показникам, необхідних для пом’якшення карантину, не відповідає також і Київ.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.
Члени уряду одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я.