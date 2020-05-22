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Факти / Україна / Суспільство

До другого етапу послаблення карантину готові лише 13 областей – МОЗ

В Україні 13 областей готові до другого етапу послаблення карантину.

Водночас 11 областей і Київ не відповідають показникам, потрібним для другого етапу зняття обмежень.

До другого етапу готові такі області:

  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Івано-Франківська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська.

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До ослаблення карантину поки не готові:

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Закарпатська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька.

Показникам, необхідних для пом’якшення карантину, не відповідає також і Київ.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

Члени уряду одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я.

Джерело: МОЗ

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