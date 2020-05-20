Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

– Пропонується встановити з 22 травня до 22 червня на території України карантин, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіонах, це так званий адаптивний карантин, – заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Члени уряду одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я.

Новий документ про адаптивний карантин в Україні продовжить дію постанови Кабміну від 11 березня ( №211).

Допрацьовувати її будуть сьогодні, 20 травня, проте опублікувати постанову мають вже 21-го. Відповідне розпорядження озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Адаптивний карантин – це низка обмежень, які застосовуватимуться через спалахи коронавірусу не на всій території України, а лише в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), роботу готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Ресторани у готелях досі не зможуть працювати. Також влада планує дозволити служби у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м.

Метрополітени зможуть почати роботу після 25 травня за умови, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація у місті. Це саме стосується і дитячих садків.