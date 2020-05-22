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Ко второму этапу ослабления карантина готовы только 13 областей — Минздрав

В Украине 13 областей готовы ко второму этапу послабления карантина.

В то же время 11 областей и Киев не отвечают показателям, которые нужны для второго этапа снятия ограничений.

Ко второму этапу готовы такие области:

  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черкасская;
  • Черниговская.

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Послаблення карантину з 22 травня- які області готові

К ослаблению карантина пока не готовы:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Закарпатская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Показателям, необходимым для смягчения карантина, не соответствует также и Киев.

Напомним, Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина.

Члены правительства единогласно поддержали предложение министра здравоохранения.

Источник: Минздрав

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