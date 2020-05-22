В Украине 13 областей готовы ко второму этапу послабления карантина.
В то же время 11 областей и Киев не отвечают показателям, которые нужны для второго этапа снятия ограничений.
Ко второму этапу готовы такие области:
- Винницкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Одесская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черкасская;
- Черниговская.
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К ослаблению карантина пока не готовы:
- Волынская область;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Киевская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Показателям, необходимым для смягчения карантина, не соответствует также и Киев.
Напомним, Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина.
Члены правительства единогласно поддержали предложение министра здравоохранения.