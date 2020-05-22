В Украине 13 областей готовы ко второму этапу послабления карантина.

В то же время 11 областей и Киев не отвечают показателям, которые нужны для второго этапа снятия ограничений.

Ко второму этапу готовы такие области:

Винницкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Львовская;

Одесская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская;

Черниговская.

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К ослаблению карантина пока не готовы:

Волынская область;

Днепропетровская;

Донецкая;

Закарпатская;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Полтавская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Показателям, необходимым для смягчения карантина, не соответствует также и Киев.

Напомним, Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина.

Члены правительства единогласно поддержали предложение министра здравоохранения.