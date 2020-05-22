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Факти / Україна

Карантин у Львівській області продовжили до 29 травня

У Львівській області через велику кількість хворих на коронавірус карантин продовжили до 29 травня.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню карантинних заходів в регіоні.

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За його словами, на Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу Covid-19 підтвердили у 65 осіб. Ще 53 людини госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію.

Тому наразі говорити про суттєве послаблення карантину в області зарано.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що до другого етапу послаблення карантину готові лише 13 областей.

Фото: Dreamstime

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