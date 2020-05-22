Прогнозуємо падіння української економіки на 6-8% у 2020 році – Пасенюк, ICU

Співзасновник групи ICU Макар Пасенюк прогнозує падіння української економіки в цьому році на 6-8% з подальшим відновленням за U-кривою. Таку думку фінансист висловив в інтерв’ю, де також прокоментував вплив пандемії Covid-19 на макроекономічну ситуацію в Україні та світі.

Пасенюк зазначив, що українська економіка сильно залежить від світової кон’юнктури, тому форма відновлення, найімовірніше, повторить світові тенденції, а масштаб кризи та швидкість відновлення будуть визначатися специфічними характеристиками економіки та діями влади.

– У нашому прогнозі, опублікованому на початку квітня, ми закладали падіння української економіки в цьому році на 6-8% і відновлення за U-кривою. Падіння попиту буде тривалим як через зниження доходів і відсутність достатніх накопичень, так і через більш обережну поведінку населення і бізнесу. Побічно це підтверджується низькими показниками інфляції в квітні. На початку червня ми плануємо зробити апдейт наших прогнозів на основі квітневої статистики, яка повинна показати першу реакцію економіки на карантин, – каже Макар Пасенюк.

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За його словами, через свою структуру економіка України повинна була б постраждати від наслідків пандемії набагато менше, ніж розвинені країни. Це викликано тим, що більшу роль в національній економіці відіграють АПК і IT-сектор, а вони постраждали набагато менше, ніж сфера послуг або виробництво інвестиційних товарів і товарів тривалого споживання, які, навпаки, сильніше розвинені в інших країнах.

Макар Пасенюк – співзасновник міжнародної фінансової групи ICU, член Ради директорів KSE. У 2006 році разом з Костянтином Стеценком та іншими вихідцями з ING Bank заснував ICU. ICU – лідер у торгівлі цінними паперами та керуванні активами в Україні. Під керуванням групи – активи в розмірі понад $500 млн.

До слова, група ІCU профінансувала постачання реанімаційного обладнання, витратних матеріалів для реанімації та єдиних точних тестів для діагностики коронавірусу в опорні лікарні Києва, а також в перинатальний центр для вагітних.

Джерело: LIGA.net