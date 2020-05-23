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Факти / Україна

23 травня у Києві відкриється частина магазинів, а з понеділка – усі ринки

У Києві з 12.00 суботи, 23 травня, відкриються торговельні заклади до 1 тис кв м. Про це на брифінгу повідомила столична влада.

Зокрема, почнуть працювати ті торговельні точки, які розміщено в будівлях і мають окремі входи.

Також у КМДА анонсували старт роботи метро в звичайному режимі з 25 травня.

Крім того, з понеділка запрацюють усі ринки і ярмарки.

Читайте: Запуск метро в Києві з 25 травня – комісія ухвалила рішення

– Також 25 травня будуть доступними для використання спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях, – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як повідомлялося, наземний громадський транспорт у Києві відновить свою роботу в звичайному режимі вже сьогодні, 23 травня, о 12.00.

 

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