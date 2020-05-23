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Факти / Україна

Запуск метро в Києві з 25 травня – комісія ухвалила рішення

На засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалено рішення запустити метрополітен в Києві у звичайному режимі з 25 травня.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

– З 25 травня із дотриманням усіх норм і регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі, – сказав він.

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Як повідомлялося, наземний громадський транспорт у Києві відновить свою роботу в звичайному режимі вже сьогодні, 23 травня, о 12.00.

Також у суботу відкриються торговельні заклади до 1 тис кв м.

На понеділок, 25 травня, столична влада запланувала відкриття всіх ринків і ярмарків.

Фото: Dreamstime

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