Депутата Валерія Давиденка знайшли мертвим у його приймальні у Києві. Тіло виявили з вогнепальним пораненням у голову.

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії.

Що відомо про Валерія Давиденка

Валерій Давиденко – народний депутат VIII та IX скликань. Працював на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства України у 2013-2014 роках.

Народився у Чернігівській області, від якої і був обраний депутатом у 2019 році як самовисуванець. У грудні увійшов у депутатську групі Довіра. Член Комітету з питань економічного розвитку.

Вищу освіту здобув в Українському державному університеті харчових технологій.

До з 1995 до 2013 року працював на різних посадах: від інженера-механіка, спеціаліста зі страхування до генерального директора ТОВ СП Агродім.

У 2007 році разом із партнерами Борисом Приходьком та Юрієм Колобовим стає власником Терра Банку.

У травні 2013 року стає заступником міністра аграрної політики – за указом Віктора Януковича.

У 2014 році пройшов у Раду від партії Всеукраїнське аграрне об’єднання Заступ. Входив до Блоку Петра Порошенка.

З червня 2014 року став радником дирекції з розвитку перспективних програм Інституту інноваційного провайдингу Української академії аграрних наук.

Валерій Давиденко був одружений та мав двох доньок.