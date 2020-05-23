Депутата Валерія Давиденка знайшли мертвим у його приймальні у Києві. Тіло виявили з вогнепальним пораненням у голову.
Наразі поліція перевіряє усі можливі версії.
Що відомо про Валерія Давиденка
Валерій Давиденко – народний депутат VIII та IX скликань. Працював на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства України у 2013-2014 роках.
Народився у Чернігівській області, від якої і був обраний депутатом у 2019 році як самовисуванець. У грудні увійшов у депутатську групі Довіра. Член Комітету з питань економічного розвитку.
Вищу освіту здобув в Українському державному університеті харчових технологій.
До з 1995 до 2013 року працював на різних посадах: від інженера-механіка, спеціаліста зі страхування до генерального директора ТОВ СП Агродім.
У 2007 році разом із партнерами Борисом Приходьком та Юрієм Колобовим стає власником Терра Банку.
У травні 2013 року стає заступником міністра аграрної політики – за указом Віктора Януковича.
У 2014 році пройшов у Раду від партії Всеукраїнське аграрне об’єднання Заступ. Входив до Блоку Петра Порошенка.
З червня 2014 року став радником дирекції з розвитку перспективних програм Інституту інноваційного провайдингу Української академії аграрних наук.
Валерій Давиденко був одружений та мав двох доньок.
У МВС заявили, що попередня версія смерті Валерія Давиденка – це самогубство.