У поліції розглядають версію про смерть народного депутата Валерія Давиденка внаслідок самогубства.
Радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що на місці події працює слідчо-оперативна група столичної поліції.
– Попередня версія – самогубство. Усі подробиці згодом, – уточнив він.
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Водночас поліція Києва порушила справу за статтею ч.1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.
Нагадаємо, сьогодні у Києві знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка. Смерть Давиденка настала внаслідок вогнепального поранення в голову.