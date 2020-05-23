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Факти / Надзвичайні події

Попередня версія смерті Давиденка – самогубство

У поліції розглядають версію про смерть народного депутата Валерія Давиденка внаслідок самогубства.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що на місці події працює слідчо-оперативна група столичної поліції.

– Попередня версія – самогубство. Усі подробиці згодом, – уточнив він.

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Водночас поліція Києва порушила справу за статтею ч.1 ст. 115  ККУ –  Умисне вбивство. 

Нагадаємо, сьогодні у Києві знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка. Смерть Давиденка настала внаслідок вогнепального поранення в голову.

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