Відповідальним за збиття літака МАУ поблизу Тегерана визнали оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню без отримання дозволу.

Про це повідомив колишній іранський чиновник Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака.

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Так, оператора ракетної системи звинувачують у тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, ухвалюючи рішення про запуск ракети, та покладався на “нечітку інформацію” від Міністерства оборони.

Нагадаємо, авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася 8 грудня. Літак упав одразу після вильоту з аеропорту Тегерану. На борту перебувало 176 осіб, зокрема 11 громадян України. Усі вони загинули.

11 грудня, через чотири дні після катастрофи, Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою, помилково прийнявши його за ворожу ціль.

Однак Іран поки відмовляється передавати чорні ящики на розшифровку фахівцям з інших країн.