Кількість інфікувань коронавірусом в Україні станом на 23 травня зросла на 432 випадки. Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19, із них 6 929 осіб одужали, 605 – померли.

Експерти дослідили 277 712 зразків методом ПЛР.

Коронавірус є у таких областях:

Вінницька обл. — 853 (465 одужали);

Волинська обл. — 759 (182 одужали);

Дніпропетровська обл. — 865 (188 одужали);

Донецька обл. — 143 (57 одужали);

Житомирська обл. — 618 (284 одужали);

Закарпатська обл. — 1042 (263 одужали);

Запорізька обл. — 403 (226 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1274 (625 одужали);

м. Київ — 2569 (351 одужав);

Київська обл. — 1375 (275 одужали);

Кіровоградська обл. — 466 (356 одужали);

Луганська обл. — 43 (33 одужали);

Львівська обл. — 1285 (259 одужали);

Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);

Одеська обл. — 821 (120 одужали);

Полтавська обл. — 266 (219 одужали);

Рівненська обл. — 1368 (543 одужали);

Сумська обл. — 166 (112 одужали);

Тернопільська обл. — 1108 (758 одужали);

Харківська обл. — 892 (208 одужали);

Херсонська обл. — 177 (139 одужали);

Хмельницька обл. — 329 (89 одужали);

Черкаська обл. — 387 (232 одужали);

Чернівецька обл. — 2964 (782 одужали);

Чернігівська обл. — 127 (46 одужали).

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Кількість інфікувань коронавірусом в Україні – детальніше

Станом на 23 травня в Україні захворіли 1 494 дитини та 4 тис. медиків. Амбулаторно лікуються 14 141 пацієнт – у цій статистиці 1 244 дітей та 3 268 медиків.

Загалом госпіталізовано 6 439 осіб, зокрема, такої допомоги потребували 250 дітей та 732 медики.

256 осіб було підключено до апарату штучної вентиляції легенів, зокрема, одну дитину та 22 медики.

Серед 605 жертв ускладнень Covid-19 є 28 медпрацівників.

Перемогли хворобу 6 929 пацієнтів, зокрема, одужали 1 766 медпрацівників.

Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Нагадаємо, станом на 22 травня було відомо про 20 148 хворих на Covid-19 в Україні.