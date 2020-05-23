Ніяких вибухів біля офісу Медведчука не було – поліція

Поліція затримали близько 20 активістів, які проводили акцію під офісом глави політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука.

Всі вони доставлені у відділення за те, що палили фаєри і кидали димові шашки.

– Близько 20 активістів доставлені в райуправління поліції за скоєні правопорушення – вони палили фаєри і кидали димові шашки під час акції, – сказали в Печерському райуправлінні поліції.

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Нині встановлюються правова кваліфікація інциденту.

– Ніяких вибухів під офісом не було, – додали поліцейські.

Нагадаємо, про вибух біля офісу Віктора Медведчука в Києві повідомили очевидці.