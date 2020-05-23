PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ніяких вибухів біля офісу Медведчука не було – поліція

Поліція затримали близько 20 активістів, які проводили акцію під офісом глави політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука.

Всі вони доставлені у відділення за те, що палили фаєри і кидали димові шашки.

– Близько 20 активістів доставлені в райуправління поліції за скоєні правопорушення – вони палили фаєри і кидали димові шашки під час акції, – сказали в Печерському райуправлінні поліції.

ЧитайтеМедведчука можуть позбавити звання заслуженого юриста: петиція набрала голоси

Нині встановлюються правова кваліфікація інциденту.

– Ніяких вибухів під офісом не було, – додали поліцейські.

Нагадаємо, про вибух біля офісу Віктора Медведчука в Києві повідомили очевидці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка