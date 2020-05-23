Поліція Києва розглядає смерть народного депутата Валерія Давиденка як умисне вбивство.

– Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, – зазначили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що Давиденка виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській. Поруч з тілом також знайшли пістолет.

– О 18.37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102.

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Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб.

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.

Нагадаємо, нардеп Валерій Давиденко помер від вогнепального поранення у голову.

Джерело: Поліція Києва