PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Полиция расследует смерть Давыденко как умышленное убийство

Полиция Киева рассматривает смерть народного депутата Валерия Давиденко как умышленное убийство.

— Следователями столичной полиции начато уголовное производство по факту умышленного убийства, — отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что Давыденко обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. Рядом с телом также нашли пистолет.

— В 18.37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102.

Читайте: Экс-заместитель министра аграрной политики — что известно о нардепе Валерии Давиденко

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, нардеп Валерий Давиденко умер от огнестрельного ранения в голову.

Источник: Полиция Киева 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка