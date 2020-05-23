Полиция Киева рассматривает смерть народного депутата Валерия Давиденко как умышленное убийство.

— Следователями столичной полиции начато уголовное производство по факту умышленного убийства, — отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что Давыденко обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. Рядом с телом также нашли пистолет.

— В 18.37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, нардеп Валерий Давиденко умер от огнестрельного ранения в голову.

Источник: Полиция Киева