Снайпер поранив українського військового поблизу Верхньоторецького

Окупанти 23 травня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши проти ЗСУ 122-міліметрові артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

На жаль, поблизу Верхньоторецького кулею снайпера було поранено українського військового.

Бійця оперативно евакуювали до лікувального закладу.

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У штабі ООС наголошують, що підрозділи Об’єднаних сил відповіли на злочинні дії ворога, використовуючи наявні вогневі засоби.

Нагадаємо, 22 травня російські окупанти сім раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, один український військовий загинув, двох поранено та п’ятеро отримали бойові травми.

Джерело: ООС