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Факты / Украина

Снайпер ранил украинского военного возле Верхнеторецкого

Оккупанты 23 мая шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив против ВСУ 122-миллиметровые артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

К сожалению, возле Верхнеторецкого пулей снайпера был ранен украинский  военный.

Бойца оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

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В штабе ООС отмечают, что подразделения Объединенных сил ответили на преступные действия врага, используя имеющиеся огневые средства.

Напомним, 22 мая российские оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасе, один украинский военный погиб, двое ранены и пятеро получили боевые травмы.

Источник: ООС

Фото: Dreamstime

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