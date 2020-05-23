Запуск метро в Киеве с 25 мая — комиссия приняла решение

На заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение запустить метрополитен в Киеве в обычном режиме с 25 мая.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

— С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме, — сказал он.

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Как сообщалось, наземный общественный транспорт в Киеве возобновит свою работу в обычном режиме уже сегодня, 23 мая, в 12.00.

Также в субботу откроются торговые заведения до 1 тыс кв м.

На понедельник, 25 мая, столичные власти запланировали открытие всех рынков и ярмарок.