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Факты / Украина / Общество

20 кг амфетамина в месяц: в Киеве СБУ разоблачила коллегу-наркодилера

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу наркодилеров, среди которых сотрудник службы.

Члены незаконной группировки устроили лаборатории в квартирах и гаражах столицы и варили в них амфетамин. Сбывали товар они благодаря личным связям.

— Наркодельцы изготовляли до 20 килограммов амфетамина ежемесячно на 2 млн грн по ценам черного рынка, — говорится в сообщении.

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СБУ

Правоохранители задержали четырех человек и открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые находятся под стражей, в настоящее время ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе экс-милиционер собирал данные о СБУ для ФСБ РФ.

Источник: СБУ

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