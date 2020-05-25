Зеленський попросив у Ізраїлю гуманітарну допомогу

Президент України Володимир Зеленський привітав главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з переобранням.

Президент побажав успіхів в його діяльності.

Також лідери країн обговорили напрями подальшої співпраці та домовилися об’єднати зусилля обох держав у боротьбі з коронавірусом.

– Ізраїль – це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом, – сказав президент.

Читайте: Звинувачують у хабарництві та шахрайстві: в Ізраїлі судитимуть прем’єра Нетаньяху

Біньямін Нетаньягу зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України. Він запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.

Лідери країн обговорили інвестиційні проекти ізраїльських бізнесменів в Черкаській області. Там ізраїльтяни готові інвестувати в реконструкцію аеропорту Черкас та будівництво доріг.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховний суд Ізраїлю вирішив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, який звинувачується в корупції, може очолити новий уряд країни. Рішення було ухвалено одноголосно.