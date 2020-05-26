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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 26 травня зафіксовано 339 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 21 584.

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10:39 - 26 травня

У ЗСУ за добу три нових випадки захворювання на коронавірус. Серед них – двоє військових з Львівської області та один із Черкаської. Вони лікуються вдома під наглядом лікарів.

Загалом з початку епідемії захворіли 60 військових, з яких одужали 96 та двоє померли.

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09:59 - 26 травня

Що відкриється з 1 червня в рамках третього етапу послаблення карантину, розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Послаблення з 1 червня:

  • відкриються басейни та спортзали;
  • дозволять освітні заняття у групах не більше 10 людей (наприклад, автошколи);
  • відновлення роботи залізничного транспорту, а також міжобласних перевезень автотранспортом.

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09:48 - 26 травня

Ресторани та кафе зможуть працювати у звичному режимі лише з 10 червня, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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09:15 - 26 травня

В Україні станом на ранок 26 травня – 21 584 випадки коронавірусної хвороби, зокрема, за добу зафіксовано 339 нових випадків.

Загалом, за даними ЦГЗ, померли від Сovid-19 644 людини, 7 575 вже одужали.

Кількість випадків коронавірусу в областях:

  • Вінницька область — 910 випадків;
  • Волинська область — 805 випадків;
  • Дніпропетровська область — 895 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 647 випадків;
  • Закарпатська область — 1 092 випадки;
  • Запорізька область — 416 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 306 випадків;
  • Кіровоградська область — 482 випадки;
  • м. Київ — 2 710 випадків;
  • Київська область — 1 458 випадків;
  • Львівська область — 1 405 випадків;
  • Луганська область — 44 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 842 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1 475 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1 124 випадки;
  • Харківська область — 930 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 370 випадків;
  • Чернівецька область — 3 101 випадок;
  • Черкаська область — 392 випадки;
  • Чернігівська область — 134 випадки.

Коронавірус в Україні

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08:07 - 26 травня

У Волинській області у селищі Торчин Луцького району зафіксували спалах коронавірусу серед співробітників підприємства Волиньхолдинг.

Захворіли восьмеро працівників заводу.

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07:04 - 26 травня

У Херсонській області за останню добу – жодного нового випадку коронавірусу, водночас одужали ще троє пацієнтів.

З 25 травня в області відновили роботу 75 дитсадків у Херсоні та 10 – у Чаплинській ОТГ.

В інших районах області відкриття закладів дошкільної освіти заплановано з 1 червня.

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20:55 - 25 травня

З 1 червня 2020 року українським вишам можуть дозволити проводити екзаменаційні сесії.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі одного з українських телеканалів.

– Це можливо у закладах вищої освіти за умови дотримання усіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше 10 осіб, – зазначила Любомира Мандзій.

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16:56 - 25 травня

КМДА опублікувала регламент виходу освітніх закладів столиці з карантину та режим їхньої роботи до повного скасування обмежувальних заходів.

У регламенті прописані порядок збору інформації про стан здоров’я персоналу та учнів, умови відвідування закладів, обов’язки учителів, правила дезінфекції приміщень та дії керівництва установи у разі виявлення хворого на коронавірус.

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14:00 - 25 травня

Станом на 12.00 25 травня у Києві зафіксовано 2 652 випадки коронавірусної хвороби. За добу захворіло ще 29 киян.

Це вперше за останні кілька днів, коли динаміка різко пішла на спад.

Захворіли:

  • 15 жінок віком від 27 до 72 років;
  • 11 чоловіків від 37 до 75 років;
  • 2 дівчинки віком 11 та 12 років та 1 хлопчик, якому 10 рокiв.

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13:59 - 25 травня

У Київській області з вівторка, 26 травня, буде пом’якшено карантин. В області почне роботу транспорт, відкриються дитячі садки.

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