Віталій Кличко розповів про строки та правила подання документів до київських дитячих садків та шкіл у 2020 році.
З 1 червня кияни можуть подавати електронні заявки для зарахування дітей до садків.
– Розсилку запрошень від садків, згідно з поданими заявками і електронною чергою, Департамент освіти відновить з 1 червня, – уточнив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 26 травня.
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А ось для зарахування до шкіл потрібні оригінали документів.
– Їх прийматимуть у школах з 1 червня до 1 вересня, – додав мер.
Нагадаємо, раніше МОЗ затвердив правила роботи дитячих садків на карантині.