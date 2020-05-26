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Факти / Україна / Суспільство

Коли подавати документи на зарахування дітей до садочків та шкіл Києва – дати

Віталій Кличко розповів про строки та правила подання документів до київських дитячих садків та шкіл у 2020 році.

З 1 червня кияни можуть подавати електронні заявки для зарахування дітей до садків.

– Розсилку запрошень від садків, згідно з поданими заявками і електронною чергою, Департамент освіти відновить з 1 червня, – уточнив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 26 травня.

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А ось для зарахування до шкіл потрібні оригінали документів.

– Їх прийматимуть у школах з 1 червня до 1 вересня, – додав мер.

Нагадаємо, раніше МОЗ затвердив правила роботи дитячих садків на карантині.

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